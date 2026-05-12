Uma parte do forro do teto do 7º andar do Hospital da Restauração (HR) desabou no final da manhã desta terça (12), devido às fortes chuvas que atingem o Grande Recife; não houve registro de feridos

Desaba parte do teto do 7º andar do Hospital da Restauração, no Recife (FOTO: REPRODUÇÃO/REDES)

Uma parte do forro do teto do 7º andar do Hospital da Restauração, localizado na área central do Recife, cedeu na manhã desta terça-feira (12). Apesar do susto, não houve registro de feridos.

Imagens feitas por pacientes mostram pedaços de gesso espalhados pelo chão do corredor, além de uma cratera aberta no teto do andar após o desabamento.

Segundo informações repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), o desabamento aconteceu em um corredor do edifício que ainda não passou por reforma e teria sido provocado pelas fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife nos últimos dias. Confira a nota na íntegra:

"O Hospital da Restauração (HR) Gov. Paulo Guerra informa que a assistência aos pacientes segue ocorrendo normalmente no 7° andar, sem impacto no funcionamento da instituição. A unidade esclarece que a equipe de Engenharia e Manutenção está avaliando o local onde parte do forro do teto cedeu, em área que ainda não passou por reforma. A equipe realizará substituição do gesso acartonado pelo forro removível, que oferece maior praticidade para manutenção e inspeções da rede instalada no teto.

O HR destaca que a empresa responsável pelas obras de ampliação e requalificação das áreas que ainda não passaram por reforma, incluindo parte do 7º andar, foi escolhida no fim de abril", diz o texto.