Aves silvestres são resgatadas em situação de abandono em sítio de Caruaru

Policiais ambientais encontraram 12 pássaros mantidos em gaiolas e expostos ao sol na zona rural do município

Aves silvestres foram encontradas mantidas em gaiolas e expostas ao sol em um sítio na zona rural de Caruaru. (Divulgacão/PMPE)

Doze aves silvestres foram recolhidas nesta quinta-feira (3) por policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) em um sítio localizado na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Os animais estavam mantidos em gaiolas e, segundo o efetivo, em condições de abandono.



A ação foi realizada durante o cumprimento de uma ordem de serviço da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), após denúncias sobre possíveis maus-tratos a animais silvestres.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais encontraram as aves presas em gaiolas e expostas ao sol, sem os cuidados considerados necessários. Como não havia ninguém no local que pudesse se identificar como responsável pelos animais ou apresentar informações sobre a propriedade deles, os pássaros foram recolhidos pela equipe.

Quais aves foram encontradas

Entre os animais resgatados estavam dois canários-da-terra, um golinha, dois galos de campina, dois tico-ticos, um azulão, três patativas e um papa-capim.

Após o recolhimento, as aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETRAS). No local, os animais passarão por avaliação e receberão os cuidados necessários antes da definição dos procedimentos de destinação.