Mulher é agredida a marteladas em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

Crime ocorreu na tarde de domingo (20) e o companheiro da vítima foi detido por violência doméstica

Vítima foi socorrida no hospital Hospan (Foto: Google Street View/ Reprodução)

Uma mulher foi agredida a golpes de martelo no domingo (20) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Segundo informações do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o crime de violência doméstica ocorreu na zona rural do município.

Os policiais chegaram ao local junto com a ambulância do SAMU. A vítima sofreu lesões nos pés, nas mãos e nos joelhos. Segundo nota do 14º BPM, "o suspeito foi localizado posteriormente pelos policiais no imóvel. O martelo utilizado na agressão também foi apreendido".

A vítima foi conduzida ao Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), localizado em Serra Talhada. O agressor é o companheiro dela.