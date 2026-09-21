Cantor Rick estava em helicóptero que desapareceu nesta tarde em Santa Catarina

Helicóptero onde estava o cantor desapareceu (Foto: Instagram/ Reprodução)

A Força Aérea Brasileira (FAB), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina fazem buscas por uma possível queda de helicóptero na noite desta segunda-feira, 21, na região de Urubici, na Serra do Estado.

A procura é direcionada para o último ponto de localização do celular de um dos tripulantes. A assessoria da dupla Rick e Renner confirmou ao Estadão que o cantor Rick estava na aeronave junto com o empresário Bruno Avelar, um filmmaker do Avelar e o piloto.

De acordo com a assessoria do cantor, o helicóptero perdeu a comunicação no início da tarde. As buscas são feitas na localidade de Vacas Gordas. Os bombeiros receberam uma chamada sobre o desaparecimento da aeronave.

Ao todo, cerca 20 bombeiros militares participam da operação, com apoio de viaturas com tração 4x4, necessárias para acessar o terreno. O trabalho é complexo também por conta das condições climáticas de Santa Catarina.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), disse que foi acionada para realizar buscas por uma aeronave que decolou de Porto Belo (SC) e não chegou ao destino previsto.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), o Salvaero Curitiba, responsável pela coordenação das ações de Busca e Salvamento na região, iniciou as ações de investigação e planejamento necessárias para delimitar a área de maior probabilidade de localização da aeronave.

Duas aeronaves Black Hawk (H-60) e SC-105 Amazonas, especializadas em missões de Busca e Salvamento atuam na ocorrência.