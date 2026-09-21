Assaltante reincidente é preso pela segunda vez em uma semana em Boa Viagem

Suspeito de 31 anos já havia sido detido na semana anterior por roubar um casal em um posto de recarga de carro elétrico, mas foi solto dias depois; Ele usava tornozeleira eletrônica, que estava descarregada nas duas capturas

O tenente-coronel Davidson Michel comandante do 19º BPM, em coletiva no Quartel do Derby (Cortesia)

Um homem de 31 anos, com histórico criminal, foi preso pela segunda vez em uma semana suspeito de uma série de assaltos no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A informação foi confirmada pelo tenente-coronel Davidson Michel, comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em coletiva realizada nesta segunda-feira (21) no Quartel do Derby.

Ele havia sido detido dias antes por roubar um casal em um posto de recarga de carro elétrico, mas foi solto em seguida. Assim como na primeira captura, o suspeito usava uma tornozeleira eletrônica que estava descarregada no momento da prisão.

Segundo Michel, o suspeito tem padrão definido de atuação. "A característica dele é sempre peculiar. Ele é seletivo nas ações dele: procura casais, onde o objetivo é roubar alianças, cordões de ouro e celulares", afirmou o comandante.

Na nova investida, no sábado (19), o suspeito fez quatro vítimas: dois turistas de São Paulo e dois do Rio de Janeiro. Duas delas o reconheceram pessoalmente e outras duas identificaram objetos recuperados pela polícia, entre eles a carteira de uma das vítimas.

"Estamos prendendo, fazendo o nosso trabalho, mas tenho a certeza de uma coisa: se ele for solto, se ele continuar a cometer delitos na nossa área, ele vai ser preso quantas vezes forem necessárias", disse o comandante, acrescentando que o suspeito deve passar por nova audiência de custódia nesta segunda-feira.