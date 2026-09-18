O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (17), na Avenida Custódio Conrado, no bairro AABB, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

Porteiro de escola é morto a tiros ao deixar unidade de ensino em Serra Talhada, no Sertão (Reprodução/Google Street Views)

Um porteiro de 35 anos de uma escola particular, identificado como Lueverson Danilo de Araújo Souza, foi morto a tiros no início da noite desta quinta-feira (17), na Avenida Custódio Conrado, no bairro AABB, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas à polícia, Lueverson estava deixando a unidade de ensino quando um carro se aproximou e homens armados desembarcaram, efetuando diversos disparos de arma de fogo de calibres 9 mm e .40 contra a vítima.

O porteiro morreu ainda no local, sem chance de socorro. Os criminosos fugiram na sequência do crime.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo de Lueverson foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso, registrado como homicídio consumado, está sob a responsabilidade da 177ª Delegacia de Serra Talhada.

“A vítima, um homem de 35 anos, foi encontrada em via pública, já sem vida, com diversas lesões provocadas por disparos de arma de fogo”, afirmou.

Segundo a polícia, a autoria e a motivação ainda são desconhecidas. “As investigações seguem em andamento”, declarou.

