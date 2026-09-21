Sushiman é assassinado com tiros na Avenida Norte em Casa Amarela na tarde desta segunda-feira

Corpo caiu em uma das faixas da avenida e foi removido no fim da tarde (Karol Rodrigues/ DP Foto)

Um sushiman foi assassinado na Avenida Norte, no bairro de Casa Amarela, nesta segunda-feira (21), por volta das 15h. Segundo relatos de testemunhas no local, dois homens em uma moto Titan 160 desferiram uma saraivada de balas contra Fábio Henrique Alves da Silva, de 45 anos, que passava pelo local onde funciona uma borracharia, ao lado da Academia Recife.

Segundo a perícia criminal, foram identificadas cinco lesões na cabeça da vítima e encontradas 7 cápsulas de munição calibre 38 no entorno do corpo, que permaneceu na via até às 16h30, quando foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML). A Polícia Militar realizava uma ronda no Morro da Conceição, próximo ao local, quando foi acionada.

“Faziam dois minutos que policiais militares de moto passaram aqui, fazendo uma em ronda. Pela expertise da gente, aparenta um homicídio planejado. Os motociclistas pararam, deram vários disparos rápidos e se evadiram”, comentou um policial militar.

“À tarde costumava sair com o filho dele para passear e à noite trabalhava com sushi. Nunca se envolveu com nada”, comentou o vizinho e amigo Henrique Souza.

O perito apontou que a arma utilizada foi um modelo novo de uma pistola .38 DPC, fabricado para o mercado brasileiro e que comporta maior quantidade de munição. “Isso é novo. É a primeira vez que vejo isso”, disse o delegado Fábio Lacerda, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

No perímetro onde o homicídio ocorreu, funciona uma borracharia. “Ninguém quer falar nada. As pessoas que estavam no local, junto com o proprietário da borracharia, correram”, afirmou uma conhecida, que chegou ao local instantes após o crime. “Ele tinha ido levar a filha de 5 anos na escola e, depois, iria remendar um pneu de bicicleta”, afirmou.

O corpo permaneceu estendido na avenida e de bruços por cerca de 1 hora e 30 minutos. A perícia criminal chegou ao local por volta das 16h10. Populares afirmaram que ele estava fazendo uma caminhada. A vítima estava com tênis de corrida. Ele era viúvo há dois anos e deixa dois filhos, um adolescente de 14 anos e a menina de 5 anos.

“Eu fui criado com ele desde pequeno. Ele nunca usou droga”, comentou um familiar, que pediu para não ser identificado. “Uma coisa dessas com uma pessoa que não mexe com nada, a gente fica até com medo.” A irmã da vítima chegou ao local após a retirada do corpo de Fabinho, como era conhecido. Ela desmaiou e foi conduzida por vizinhas.

De acordo com o vizinho Henrique Souza, que afirmou ser amigo da vítima há 37 anos, Fábio era um homem responsável e que não costumava conversar muito. “Era do trabalho para casa”, assinalou. “À tarde costumava sair com o filho dele para passear e à noite trabalhava com sushi.”

“O que a gente ouviu foi que estava na hora errada, no lugar errado”, repetiu uma vizinha. Uma moradora da comunidade Alta Esperança, no Vasco da Gama, escutou os tiros de casa. “Eu tava em casa comendo. De repente escutei só os tiro: pei-pei-pei. Pensei que tivesse sido em Alta Esperança. O eco foi muito alto”, relatou a dona de casa Ketylly Raíssa. “Fiquei assustada e meu menino acordou”, afirmou.

Diversos populares aguardaram a chegada das autoridades no local. Apenas uma das faixas da Avenida Norte foi interrompida, no sentido Centro, sem bloquear o fluxo geral.