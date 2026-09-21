Secretário do Ministério da Saúde vistoria ambulâncias no Recife e visita Hospital da Mulher

Novos veículos fazem parte do programa Agora Tem Especialistas — Caminhos da Saúde, do governo federal, e somam R$ 11,1 milhões. Hospital da Mulher conquistou acreditação nacional ONA Prata na última sexta

Foram entregues nove ambulâncias do SAMU e 31 ambulâncias tipo A (Foto: Alessandra Barbarini/ Divulgação)

O secretário de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da Saúde, Mozart Sales, cumpriu agenda no Recife nesta segunda-feira (21) para vistoriar a entrega de nove veículos destinados à renovação de frota do SAMU, e 31 Ambulâncias Tipo A, utilizadas para transportar pacientes do SUS que necessitam de tratamento fora de seus municípios. As entregas fazem parte do programa Agora Tem Especialistas — Caminhos da Saúde, do governo federal, e somam R$ 11,1 milhões.

Os municípios pernambucanos que vão receber as nove ambulâncias do SAMU são Cabo de Santo Agostinho, Carpina, Glória do Goitá, Gravatá, Ibirajuba, Igarassu, Itapissuma, Paulista e Pombos.

Já as 31 ambulâncias Tipo A contemplam Afogados da Ingazeira, Aliança, Altinho (2 unidades), Arcoverde, Chã de Alegria, Feira Nova, Fernando de Noronha, Garanhuns, Granito, Ibimirim, Ipojuca, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Jaqueira, Lagoa Grande (2 unidades), Limoeiro, Olinda, Ouricuri, Panelas, Petrolina, Primavera, Riacho das Almas, Ribeirão, Santa Cruz do Capibaribe, São Bento do Una, Tacaratu, Timbaúba, Verdejante e Vicência.

"Após esta etapa de vistoria, os veículos serão encaminhados aos municípios. Estas unidades são fundamentais para o transporte de pacientes que, embora não apresentem risco de vida iminente, necessitam de suporte para procedimentos eletivos ou remoções entre serviços de saúde, não sendo possível o deslocamento por veículos convencionais ou transporte coletivo", explica o secretário.

Além dos veículos, o Novo PAC Saúde reúne 1.775 novos empreendimentos em Pernambuco, que representam R$ 3,42 bilhões em investimentos. Entre eles, estão previstos 173 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 16 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), três Policlínicas e duas Maternidades.

Mozart Sales também visitou a carreta móvel de saúde oftalmológica do Ministério da Saúde que atende pacientes do SUS no Recife, que segue na Rua da Aurora até o dia 2 de outubro. A unidade oferece, por dia, 120 atendimentos para diagnóstico precoce de doenças oculares, além de 80 cirurgias de catarata.

A carreta, que também faz parte do programa Agora Tem Especialistas, atende exclusivamente pacientes que foram pré-agendados e encaminhados para a unidade pela secretaria municipal de saúde. Pessoas que já aguardam os exames pelo SUS podem solicitar encaminhamento indo até uma Unidade Básica de Saúde da cidade.

O secretário finalizou a agenda na capital pernambucana no Hospital da Mulher do Recife (HMR), que conquistou, na última sexta-feira (18), a Acreditação ONA Prata – Acreditado Pleno, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), após avaliação realizada pelo Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES).

O certificado ONA (Acreditação ONA) significa que uma instituição de saúde apresenta padrões de qualidade e segurança no atendimento de pacientes. Já o Selo ONA Prata, correspondente ao nível Acreditado Pleno, reconhece uma organização que também demonstra gestão integrada dos processos, com práticas que fortalecem a qualidade e a continuidade do cuidado.

