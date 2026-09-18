Hospital da Mulher do Recife conquista acreditação nacional ONA Prata

Hospital da Mulher do Recife conquistou a Acreditação ONA Prata nesta sexta-feira (18) (Maurício Ferry/DP Foto)

O Hospital da Mulher do Recife (HMR) conquistou, nesta sexta-feira (18), a Acreditação ONA Prata, que reconhece oficialmente a adoção de padrões de qualidade e segurança na unidade. Concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), a certificação foi obtida após avaliação realizada pelo Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES).

A certificação ONA Prata, correspondente ao nível Acreditado Pleno, indica que, além de atender aos requisitos de segurança, a instituição apresenta integração entre os processos de gestão e assistência, com práticas voltadas à qualidade e à continuidade do cuidado. Para conquistar o reconhecimento, o HMR passou por uma avaliação realizada ao longo de vários meses. Foram analisados processos internos, indicadores de desempenho, práticas assistenciais, protocolos de segurança do paciente, gestão de riscos e integração entre os setores.

A preparação foi conduzida pelo Setor de Qualidade do hospital e envolveu profissionais e gestores de diferentes áreas. Entre as atividades realizadas estiveram oficinas de Mapeamento de Processos, elaboração de Matriz de Riscos e aplicação da metodologia PDSA (Plan, Do, Study, Act / Planejar, Fazer, Estudar, Agir), utilizada para identificar problemas e promover melhorias contínuas.

A direção do hospital destaca que a conquista é resultado de um processo de trabalho coletivo e de investimentos na qualificação dos profissionais, com o objetivo de ampliar a segurança e a qualidade da assistência oferecida às mulheres e aos bebês atendidos na unidade.