Espaço Ciência terá nova entrada após a conclusão da faixa de desaceleração na PE-001

Antiga entrada, na Avenida Agamenon Magalhães, foi desativada (Maurício Ferry/DP Foto)

Com a desativação da antiga entrada para o Espaço Ciência, localizada na Avenida Agamenon Magalhães, a nova portaria do equipamento será voltada para a Avenida Olinda. A mudança faz parte da faixa de desaceleração na PE-001, que visa garantir uma entrada mais segura e funcional.

De acordo com a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab-PE), a faixa dá acesso ao Espaço Ciência e ao Parque Memorial Arcoverde (Ala Sul) e não se trata de uma nova via ou nova rota, mas sim, de um elemento rodoviário de acesso local, que não interfere sobre o tráfego ou a mobilidade já instalada na PE-001.

“Informamos que o novo acesso do Espaço Ciências e Memorial Arcoverde (Ala Sul) seguirá o mesmo padrão do acesso já existente do Memorial Arcoverde (Ala Norte)”, disse a Cehab-PE.

A previsão é que a faixa de desaceleração seja concluída até o final de setembro.

