Homem foi localizado e preso na noite desta segunda-feira (14), em um terreno baldio; segundo a polícia, ele usava tornozeleira eletrônica, que estava descarregada

Suspeito de assaltar casal de idosos em Boa Viagem é preso pela PM (Reprodução/Instagram)

Um homem suspeito de assaltar um casal de idosos que estava em um carro elétrico em um posto de recarga foi preso na noite desta segunda-feira (14), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O crime aconteceu na tarde do domingo (13), na Rua dos Navegantes.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. Nas imagens, o suspeito se aproxima do lado do motorista e anuncia o assalto. Durante a fuga, ele aponta um revólver em direção ao veículo onde o casal permanecia. Conforme o casal, alguns pertences foram levados pelo suspeito.

Após o crime, policiais do Tático do 19º Batalhão realizaram diligências para localizar o suspeito. Ele foi encontrado em um terreno baldio. Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma faca com o homem.

Segundo a PM, o suspeito também utilizava tornozeleira eletrônica, que estava descarregada no momento da prisão. Ele foi levado para a Delegacia de Boa Viagem, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

