Quatro suspeitos são capturados após troca de tiros com PM no Recife

Uma mulher que passava no momento da occorrência foi atinginda de raspão. Grupo estava em um veículo e teria atirado contra policiais do 12º BPM na Mustardinha; três armas foram apreendidas

Revólveres calibre .38 foram apreendidos pela Polícia Militar durante a ação na Mustardinha, no Recife (Divulgação/PMPE)

Quatro suspeitos foram capturados pela Polícia Militar após uma troca de tiros nas proximidades da Praça do ABC, no bairro da Mustardinha, no Recife, neste sábado (19). Segundo a PM, três armas de fogo calibre .38 foram apreendidas durante a ocorrência. Uma mulher que passava no momento da occorrência foi atinginda de raspão.

Policiais do 12º BPM ouviram disparos e visualizaram os quatro homens em um veículo. De acordo com a corporação, o grupo atirou contra o efetivo, que revidou. Após a fuga dos suspeitos, os policiais realizaram um cerco e conseguiram localizar os envolvidos.

Transeunte é atingida de raspão

Durante o confronto, uma mulher que passava pelo local foi atingida de raspão e recebeu atendimento médico. Os suspeitos que ficaram feridos também foram encaminhados para atendimento. Nenhum policial se feriu.

Segundo a PM, os quatro conduzidos afirmaram que a ação tinha como alvo outra pessoa e teria sido motivada por represália à morte de um comparsa.

Após o atendimento médico, os quatro suspeitos e as armas apreendidas foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram adotadas as medidas cabíveis.



Veículo usado pelos quatro suspeitos durante a ação foi localizado pela Polícia Militar na Mustardinha, no Recife (crédito: Divulgação/PMPE)