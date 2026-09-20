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SEGURANÇA

Quatro suspeitos são capturados após troca de tiros com PM no Recife

Uma mulher que passava no momento da occorrência foi atinginda de raspão. Grupo estava em um veículo e teria atirado contra policiais do 12º BPM na Mustardinha; três armas foram apreendidas

João Tavares

Publicado: 20/09/2026 às 10:48

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Revólveres calibre .38 foram apreendidos pela Polícia Militar durante a ação na Mustardinha, no Recife/Divulgação/PMPE

Revólveres calibre .38 foram apreendidos pela Polícia Militar durante a ação na Mustardinha, no Recife (Divulgação/PMPE)

Quatro suspeitos foram capturados pela Polícia Militar após uma troca de tiros nas proximidades da Praça do ABC, no bairro da Mustardinha, no Recife, neste sábado (19). Segundo a PM, três armas de fogo calibre .38 foram apreendidas durante a ocorrência. Uma mulher que passava no momento da occorrência foi atinginda de raspão.  

Policiais do 12º BPM ouviram disparos e visualizaram os quatro homens em um veículo. De acordo com a corporação, o grupo atirou contra o efetivo, que revidou. Após a fuga dos suspeitos, os policiais realizaram um cerco e conseguiram localizar os envolvidos.

Transeunte é atingida de raspão

Durante o confronto, uma mulher que passava pelo local foi atingida de raspão e recebeu atendimento médico. Os suspeitos que ficaram feridos também foram encaminhados para atendimento. Nenhum policial se feriu.

Segundo a PM, os quatro conduzidos afirmaram que a ação tinha como alvo outra pessoa e teria sido motivada por represália à morte de um comparsa.

Após o atendimento médico, os quatro suspeitos e as armas apreendidas foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Veículo usado pelos quatro suspeitos durante a ação foi localizado pela Polícia Militar na Mustardinha, no Recife - Divulgação/PMPE
Veículo usado pelos quatro suspeitos durante a ação foi localizado pela Polícia Militar na Mustardinha, no Recife (crédito: Divulgação/PMPE)

Veículo usado pelos quatro suspeitos durante a ação foi localizado pela Polícia Militar na Mustardinha, no Recife
Veículo usado pelos quatro suspeitos durante a ação foi localizado pela Polícia Militar na Mustardinha, no Recife
Confronto , polícia militar , Recife
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