Homem é preso com arma e crack em área de mata em Paulista

Com o suspeito, além da arma e das drogas, foram encontrados R$ 81,95 da venda dos entorpecentes (PMPE/Divulgação)

Um homem foi preso, neste domingo (20), em uma área de mata em Caetés 1, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Com ele, foram apreendidos um revólver calibre 38, cinco munições, 165 pedras de crack e R$ 81,95 em espécie.

De acordo com o 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM), o suspeito foi abordado após uma denúncia de tráfico de drogas na região. Aos policiais, ele teria admitido a comercialização dos entorpecentes e afirmado que utilizava a arma para dar suporte à atividade criminosa.

O homem foi conduzido à Delegacia de Paulista para a adoção das medidas cabíveis.