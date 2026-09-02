Homem é assaltado à mão armada em frente à academia em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Imagens da câmera de segurança do estabelecimento mostram quando a vítima se aproxima da escadaria e é abordada por um criminoso

Imagens da câmera de segurança do estabelecimento mostram quando a vítima se aproxima da escadaria e é abordada por um criminoso. (Câmeras de segurança.)

Na noite desta terça-feira (1º), um homem foi assaltado no momento em que chegava a uma academia em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Imagens da câmera de segurança do estabelecimento mostram quando a vítima se aproxima da escadaria e é abordada por um criminoso, que toma o que parece ser o celular do rapaz. Em seguida, um segundo suspeito se aproxima para dar apoio à ação. Após o roubo, a dupla foge, enquanto o homem permanece na entrada do local.







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Em nota, a Polícia Militar afirmou que "a ocorrência foi comunicada às equipes da área, com as viaturas cientes do fato e realizando o reforço das rondas ostensivas no local e nas proximidades", mas que ainda não localizaram os assaltantes. Por fim, a corporação disse que a segurança da localidade é realizada por meio de "policiamento ostensivo a pé (POG), duplas de ciclopatrulha, trios de motociclistas e viaturas." A Polícia Civil ainda não se posicionou sobre o ocorrido.

