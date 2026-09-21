Apac prevê chuva no Grande Recife e Zonas da Mata nesta segunda (21); veja a previsão

Boletim meteorológico aponta precipitações fracas no Grande Recife, além da Zona da Mata Norte e Sul; Agreste e Sertão têm tempo estável

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva para a Região Metropolitana do Recife nesta segunda-feira (21). O boletim atualizado do órgão aponta a possibilidade de precipitações também nas Zonas da Mata Norte e Sul. Já o Agreste e o Sertão pernambucanos devem registrar dia parcialmente nublado, sem expectativa de chuva.

Confira a previsão do tempo detalhada por região:

Grande Recife

Com céu parcialmente nublado, o Grande Recife deve registrar pancadas de chuva isoladas, de intensidade fraca, durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. Para o restante do dia e à noite, não há previsão de chuva. A temperatura máxima pode chegar a 30 °C, e a mínima, a 23 °C.

Zona da Mata Norte

Na Zona da Mata Norte, o cenário é de céu parcialmente nublado com ocorrência de chuva isolada de intensidade fraca na madrugada e no início da manhã. O tempo fica firme ao longo da tarde e da noite. A temperatura máxima alcança os 31 °C, e a mínima fica em 20 °C.

Zona da Mata Sul

A previsão para a Mata Sul indica pancadas de chuva fracas no período da madrugada e no início da manhã. Não há expectativa de chuva para o restante do dia. O céu permanece de parcialmente nublado a claro, com temperatura máxima de 29 °C e mínima de 20 °C.

Agreste

Para o Agreste pernambucano, a previsão indica dia parcialmente nublado, sem registro de chuvas. As temperaturas variam entre a mínima de 17 °C e a máxima de 31 °C.

Sertão

Com céu variando de parcialmente nublado a claro, o Sertão não deve registrar chuvas nesta segunda-feira. Os termômetros variam entre a mínima de 19 °C e a máxima de 36 °C.