Trio elétrico quase tomba após pane mecânica na PE-085, em Cortês

Veículo desceu de ré por uma ladeira após apresentar uma falha mecânica; ninguém se feriu

A estrutura de trio elétrico da carreta ficou parcialmente inclinada (Reprodução/Redes sociais)

Um trio elétrico quase tombou na PE-085, no município de Cortês, na Mata Sul de Pernambuco, na manhã deste domingo (20). Imagens que circulam nas redes sociais mostram parte da estrutura do veículo, que ficou parcialmente inclinada na via.

Segundo informações preliminares, o veículo apresentou uma pane mecânica na entrada do perímetro urbano e desceu de ré por uma ladeira. O motorista não ficou ferido. O trio elétrico Gladiador integraria a programação da 15ª Romaria da Paz, promovida pela paróquia local durante a novena de São Francisco de Assis.

“A gente não vê isso como tragédia. Vê isso como livramento. O evento vai acontecer, porque, às vezes, o inimigo quer nos atrapalhar, mas agora é que a gente deve mostrar a nossa fé”, declarou o padre Sidiny Melo nas redes sociais. De acordo com o sacerdote, a programação religiosa foi mantida.

O Grupo Inove, responsável pelo veículo, foi procurado pela reportagem. Às 18h38, um representante informou que o trio elétrico já estava no evento. Imagens confirmam a declaração.

A reportagem também entrou em contato com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar de Pernambuco, mas o órgão informou não ter registrado nenhuma ocorrência relacionada ao caso.

