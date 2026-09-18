Apac prevê chuva em Pernambuco nesta sexta-feira (18); confira a previsão do tempo

Confira a previsão do tempo da Apac no Grande Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão de Pernambuco

Imagem de dia de chuva no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê chuva para a Região Metropolitana do Recife nesta sexta-feira (18). O boletim atualizado do órgão aponta a possibilidade de precipitações também nas Zonas da Mata Norte e Sul, além do Agreste. Já o Sertão pernambucano deve registrar dia parcialmente nublado, sem expectativa de chuva.

Confira a previsão do tempo detalhada por região:

Grande Recife

Com céu parcialmente nublado, o Grande Recife deve registrar pancadas de chuva isoladas, de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. A temperatura máxima pode chegar a 29 °C, e a mínima, a 24 °C.

Mata do Norte

Na Zona da Mata Norte, o cenário é de céu parcialmente nublado com ocorrência de chuva isolada, de intensidade fraca a moderada. A temperatura máxima alcança os 30 °C, e a mínima fica em 21 °C.

Mata Sul

A Mata Sul terá pancadas de chuva de intensidade fraca nos períodos da manhã e da noite. O céu permanece de parcialmente nublado a claro, com temperatura máxima de 28 °C e mínima de 21 °C.

Agreste

Para o Agreste de Pernambuco, a previsão indica dia parcialmente nublado, com pancadas de chuva fraca a moderada, de forma isolada, ao longo da rodada. As temperaturas variam de 18 °C a 30 °C.

Sertão

Com céu variando de parcialmente nublado a claro, o Sertão não deve registrar precipitações nesta sexta-feira. Os termômetros variam entre a mínima de 20 °C e a máxima de 35 °C.