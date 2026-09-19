PM apreende arma, munições e drogas durante operação em Goiana

Dois homens foram conduzidos à delegacia do município após denúncias de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

Quatro câmeras de monitoramento também foram apreendidas pelos policiais militares (PMPE/Divulgação)

Um revólver calibre .38, dez munições calibre .380, quatro câmeras de monitoramento, 48 pedras de substância análoga ao crack e três invólucros de substância análoga à maconha foram apreendidos por policiais militares nesta sexta-feira (18), no município de Goiana, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo informações do 27º Batalhão da Polícia Militar, denúncias de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no município levaram os agentes até um suspeito que, no momento da abordagem, portava uma pedra de crack.

No imóvel do homem, que não teve a idade divulgada, foram encontrados a arma, as munições e parte dos entorpecentes apreendidos. “A partir de uma indicação do suspeito, os policiais foram à residência de outro envolvido”, informou a assessoria da PM.

Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Goiana, juntamente com o material apreendido, para a adoção das medidas cabíveis.

A reportagem tentou contato com a Polícia Civil para confirmar a situação dos suspeitos, mas, até o momento, não obteve retorno.

