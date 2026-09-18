Três pessoas investigadas por latrocínio contra PM reformado são presas em ação da Polícia em Pernambuco e na Paraíba

A operação Trinta Moedas foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (18) e cumpriu mandados em municípios de Pernambuco e da Paraíba

Três criminosos investigados por latrocínio contra PM reformado são presos em ação da Polícia em Pernambuco e na Paraíba (Reprodução/PCPE)

Três pessoas investigadas por envolvimento no latrocínio que terminou com a morte de um policial militar reformado são alvo de mandados de prisão nesta sexta-feira (18), durante uma operação realizada em Itambé, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, e em municípios da Paraíba.

A ação Trinta Moedas, também cumpriu cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais para sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros. As medidas são executadas em Itambé, João Pessoa (PB) e Campina Grande (PB).



Segundo as investigações, o assassinato do policial militar reformado teria sido planejado por uma organização criminosa. O grupo teria dividido as funções entre os integrantes, desde o monitoramento da vítima e preparação da ação até a execução do crime e a fuga.

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Conforme o Delegado Felipe Pinheiro, o assassinato aconteceu no dia 11 de maio. Na ocasião o PM estava indo depositar uma quantia em dinheiro na Caixa Econômica quando foi surpreendido por dois criminosos em um veículo estrada. Segundo Felipe, os criminosos desembarcaram do veículo e efetuaram diversos disparos contra a vítima que morreu no local. O valor foi levado pelos criminosos.

Além do latrocínio, o grupo é investigado por outros crimes, incluindo roubos e homicídios ocorridos em Itambé (PE) e Pedras de Fogo (PB). Durante a investida, uma arma de fogo e munições foram apreendidas.

A ação conta com apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel), do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Militar, do Grupamento Tático Aéreo (GTA) e da Polícia Civil da Paraíba.

