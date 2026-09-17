Homem é preso após fugir da PM dentro do Santuário do Morro da Conceição

Suspeito de 21 anos foi localizado em Peixinhos horas após fugir de policiais dentro da igreja; segundo a PM, ele estava com um revólver e drogas

Imagem de câmera de segurança mostra momento em que homem é perseguido por policiais dentro do Santuário do Morro da Conceição, no Recife (Reprodução/Redes Sociais)

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar após fugir de policiais dentro do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, nesta quinta-feira (17). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito corre pelo interior da igreja, enquanto é perseguido por policiais. Fiéis estavam no local no momento da ocorrência.

Segundo a PM, uma equipe do 11º Batalhão realizava patrulhamento quando percebeu jovens em atitude considerada suspeita. Ao notar a presença dos policiais, um deles fugiu e deixou cair um carregador portátil.

O suspeito foi localizado por volta das 16h, no bairro de Peixinhos, em Olinda, após informações repassadas pelo setor de inteligência da corporação. Durante a abordagem, segundo a PM, foram apreendidos um revólver calibre .38, seis munições — uma delas deflagrada —, 21 papelotes de maconha e R$ 40 em espécie.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem possui passagem pela polícia por tráfico de drogas em 2022. Ele foi encaminhado para os procedimentos cabíveis.

Santuário afirma que não houve feridos ou danos

Em nota, o Santuário do Morro da Conceição informou que tomou conhecimento das imagens que registraram a perseguição policial no interior da igreja. A administração afirmou que os detalhes e as circunstâncias da ocorrência são de responsabilidade das autoridades policiais.

O Santuário também destacou que é um espaço de oração, acolhimento e devoção e que não possui controle de acesso sobre as pessoas que entram no local.

Segundo a instituição, durante a ocorrência não houve feridos, roubo ou danos às pessoas ou ao patrimônio do Santuário. A administração lamentou o ocorrido e reafirmou o compromisso de manter o espaço aberto aos fiéis e visitantes.