Trio suspeito de assaltar empresa em Gravatá é detido em ação integrada no Recife

Um carro adulterado e uma caminhonete roubada foram apreendidos na BR 101, no Curado, Zona Oeste do Recife

Abordagem aconteceu na BR 101 nas proximidades do Ceasa (Foto: Reprodução/PRF)

Três homens suspeitos de realizar um assalto a uma empresa em Gravatá, no Agreste, foram detidos nesta sexta-feira (18) pelo 21? Batalhão de Polícia Militar (BPM), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Um carro adulterado e uma caminhonete roubada foram apreendidos na BR 101, no Curado, Zona Oeste do Recife.

Policiais realizavam uma fiscalização no posto da PRF de Gravatá, quando um homem se aproximou e relatou que a empresa dele havia sofrido um assalto. Ele afirmou que homens armados invadiram o local, levaram eletrônicos e uma caminhonete.

De imediato, os policiais repassaram informações para equipes do Recife e os veículos foram acompanhados na BR 232 por equipes da PM, PRF e Polícia Civil. Ao acessar a BR 101, as equipes conseguiram abordar o veículo ao lado do Ceasa. Três suspeitos foram detidos e duas armas foram apreendidas, sendo uma pistola 380 e um revólver calibre 38.

Dentro dos veículos, foram encontrados três celulares e um notebook. A suspeita é de que os equipamentos foram roubados na empresa.

Os homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil do Ipsep. As vítimas foram ao local para realizar o reconhecimento dos suspeitos.