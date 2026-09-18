Operação apreende drogas e quatro armas em Pesqueira, no Agreste

Ação conjunta das polícias Militar e Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão; dois suspeitos foram conduzidos à delegacia

Também foram apreendidas armas, munições, celulares e aproximadamente R$ 11 mil em espécie (Foto: Divulgação/PMPE)

Policiais militares da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar (8ª CIPM), em conjunto com a Polícia Civil, deflagraram, nesta quinta-feira (17), a Operação Dia D, no município de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. A ação teve como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão.

Equipes do Tático e do Núcleo de Inteligência cumpriram três mandados em imóveis da cidade. Durante as diligências, foram apreendidos cerca de 11,7 kg de maconha, 1,7 kg de cocaína e 392 gramas de crack, além de 100 invólucros de maconha, 73 pedras de crack, embalagens e pinos utilizados para acondicionar os entorpecentes.

Também foram apreendidos três revólveres calibre .38, uma pistola calibre 9 mm, munições, um simulacro de arma de fogo, cinco facões, quatro balanças de precisão, dez celulares e aproximadamente R$ 11 mil em espécie.

A Operação Dia D resultou na condução de dois envolvidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para a adoção das medidas legais cabíveis.