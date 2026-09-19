Parada da Diversidade acontece neste domingo (20) em Dois Unidos com mudanças no trânsito

18ª edição do evento começa às 14h e terá bloqueios em trechos da Avenida Hildebrando de Vasconcelos a partir das 9h

Parada da Diversidade do Recife reúne público para celebrar a diversidade e defender respeito, inclusão e cidadania (Foto: Acervo/DP Foto)

A 18ª Parada da Diversidade do Recife acontece neste domingo (20), a partir das 14h, nas proximidades do antigo Terminal de Ônibus de Dois Unidos, na Zona Norte. Para a realização do evento, a circulação de veículos será alterada na região a partir das 9h, com bloqueios em dois pontos da Avenida Hildebrando de Vasconcelos.

Organizado pelo Grupo de Cidadania Homossexual de Pernambuco (GCHP), o evento deve reunir milhares de pessoas para celebrar a diversidade e promover pautas relacionadas à inclusão, respeito, igualdade e cidadania. A programação contará com atrações musicais e artistas locais.

Parada terá atrações musicais

Com o tema “Amanhã, não nos será roubado”, a Parada da Diversidade integra o calendário cultural e social do Recife e é reconhecida como patrimônio cultural e imaterial da cidade.

Entre as atrações confirmadas estão Bateu a Kimica, Tereza Cristina, Garota Assanhada, Tributo à Banda Torpedo, Isa Falcão, Adrielle Matias, Danilo Swing do Amor, Nossa Badalação e MC Gato.

Veja como fica o trânsito em Dois Unidos

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) fará bloqueios em dois pontos da Avenida Hildebrando de Vasconcelos: na altura da Rua Arquelau da Silveira Lira e da Rua Monsenhor Arruda Câmara.

Os motoristas que seguem no sentido cidade/subúrbio deverão acessar a Rua Arquelau da Silveira Lira e continuar pela Estrada de Passarinho. No sentido subúrbio/cidade, o desvio também será feito pela Estrada de Passarinho, a partir do Terminal de Ônibus de Passarinho.

Agentes e orientadores da CTTU estarão nos pontos de bloqueio durante o evento para monitorar a circulação, orientar motoristas e pedestres e auxiliar nos desvios.

A recomendação é que o público chegue cedo para evitar possíveis retenções. A Autarquia orienta ainda que, se possível, os participantes utilizem transporte coletivo, táxis ou veículos por aplicativo.

Em caso de dúvidas, a CTTU pode ser acionada pelo telefone 0800.081.1078.

