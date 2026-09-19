Paulista realiza mutirão para ampliar acesso ao preventivo do câncer do colo do útero

Ação acontece entre os dias 21 e 25 de setembro em 10 unidades de saúde, com atendimento por ordem de chegada

Mutirão de citologia será realizado em unidades de saúde de Paulista entre os dias 21 e 25 de setembro (Foto: Chico Peixoto/ SEI )

A Prefeitura de Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza entre os dias 21 e 25 de setembro um mutirão de citologia para ampliar o acesso das mulheres ao exame preventivo do câncer do colo do útero. Os atendimentos serão realizados em 10 unidades de saúde do município, conforme cronograma, com vagas distribuídas entre os períodos da manhã e da tarde.

A ação terá atendimento por demanda espontânea e ordem de chegada. Serão disponibilizadas 25 vagas por unidade a cada dia de mutirão.

Confira o cronograma

21 de setembro (8h às 12h)

USF Edgar Alves I

USF Jardim Paulista Alto

22 de setembro (8h às 12h)

USF Chega Mais

USF Chã da Mangabeira

23 de setembro (8h às 12h)

USF Nossa Senhora dos Prazeres I

USF Nossa Prata

24 de setembro (13h às 16h)

USF Arthur Lundgren II Baixo

USF Jardim Baixo III

25 de setembro (8h às 12h)

USF Quirino Ribeiro

USF Arthur Lundgren I



Documentos e orientações para o exame

Para realizar a coleta, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. O resultado poderá ser retirado posteriormente na mesma unidade onde o exame foi realizado.

A orientação é evitar relações sexuais, uso de pomadas ou medicamentos vaginais, lubrificantes e exames intravaginais nas 48 horas anteriores à coleta. A recomendação também é que o procedimento seja feito, preferencialmente, cinco dias após o fim da menstruação.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa faz parte das ações de prevenção e cuidado integral com a saúde da mulher e busca ampliar o acesso ao diagnóstico precoce na rede municipal.

