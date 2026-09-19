Previsão do tempo indica chuva fraca a moderada em parte de Pernambuco neste sábado

Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata devem ter céu parcialmente nublado, enquanto Sertão pode chegar a 35°C

Tempo deve ficar nublado no Recife (Foto: Arquivo)

Pernambuco terá, neste sábado (19), condições de tempo diferentes entre as regiões do Estado. De acordo com a previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a Região Metropolitana do Recife, a Zona da Mata e o Agreste devem apresentar céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada.

Na Região Metropolitana do Recife, a temperatura deve variar entre 23°C e 29°C. Na Mata Norte, os termômetros podem marcar entre 20°C e 30°C, enquanto na Mata Sul a mínima prevista é de 20°C e a máxima, de 28°C.

No Agreste, a previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas ficam entre 17°C e 30°C.

Já no Sertão de Pernambuco, o tempo deve variar de parcialmente nublado a claro, sem previsão de chuva. A temperatura pode chegar a 35°C, com mínima de 19°C. No Sertão do São Francisco, a máxima prevista é de 34°C, enquanto a mínima fica em 20°C.

Em Fernando de Noronha, a previsão indica céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca. A temperatura deve variar entre 25°C e 30°C.