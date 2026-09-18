Plataforma federal Juventude Solidária já contemplou 98 projetos em Pernambuco

A Plataforma Juventude Solidária já aprovou mil projetos em todo o país desde o seu lançamento, em maio (Karol Rodrigues / DP Foto)

A Plataforma Juventude Solidária, edital do governo federal voltado a conectar jovens voluntários a projetos sociais, já aprovou 98 projetos em Pernambuco, distribuídos por 28 municípios do estado. A informação é da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), órgão federal vinculado à Secretaria-Geral da Presidência da República, responsável pelo programa.

Lançada em maio deste ano, a plataforma selecionou 1 mil projetos em todo o país, em áreas como cultura, educação, saúde, meio ambiente, tecnologia, participação social, direito à cidade, trabalho e renda. A partir dessa seleção, jovens de 16 a 29 anos puderam se inscrever como voluntários nos projetos de sua região, com o sistema cruzando automaticamente o perfil de cada jovem às vagas disponíveis. Segundo a SNJ, o programa já soma mais de 5 mil voluntários em mais de 300 municípios brasileiros.

Em Pernambuco, os resultados foram apresentados no sábado (12), em um encontro no Centro de Convenções que reuniu mais de 400 pessoas, entre coordenadores de projetos e jovens voluntários selecionados. "Só em Pernambuco, já foram aprovados 98 projetos, espalhados em 28 municípios, o que reforça um dos diferenciais desse edital, que é a territorialização para além da capital", afirma a secretária nacional de Juventude, Vitória Genuino, à frente da pasta desde novembro de 2025. Segundo ela, a distribuição alcançou também áreas do sertão e do agreste pernambucanos, além da Região Metropolitana do Recife.

O evento de Pernambuco integra uma série de 27 encontros estaduais que a SNJ realiza em cada estado do país para apresentar os resultados do edital e reunir coordenadores e voluntários antes do início efetivo das atividades. Segundo Genuino, o programa inverteu um padrão comum a editais federais de fomento a projetos sociais. "Normalmente os estados do Sul e do Sudeste têm uma maior participação e o Juventude Solidária foi ao contrário: Norte e Nordeste tiveram maior participação dos projetos aprovados", diz.

Para participar do edital, organizações da sociedade civil e órgãos públicos cadastraram projetos que, uma vez aprovados, passaram a receber repasse de até R$ 12 mil, dividido em seis parcelas mensais, além de ajuda de custo ao coordenador responsável. Um dos diferenciais do processo de inscrição, segundo a secretaria, foi permitir o cadastro por CPF, e não apenas por CNPJ, possibilitando a participação de coletivos informais que normalmente ficam de fora de editais federais.

Os jovens selecionados como voluntários recebem, ao final da participação, um certificado emitido pela secretaria. "Muitas vezes a experiência no voluntariado será a primeira experiência daquele jovem, podendo proporcionar uma caminhada até o primeiro emprego", afirma Genuino.

A secretária ponderou ainda que o programa está em fase inicial, já que os encontros estaduais antecedem o começo efetivo das atividades dos projetos. "O que já dá para falar de saldo é essa mobilização geral dos projetos e esse envolvimento de lideranças e coordenadores, além de uma maior proximidade da Secretaria Nacional de Juventude com a juventude brasileira, porque a nossa secretaria, de forma geral, ainda não é tão conhecida", afirmou a secretária.