Parajiu-Jitsu ganha apoio no Nordeste

Esportes da Sorte renova projeto que forma campeões mundiais e expande ações de Pernambuco para Alagoas

Para o Grupo EGB, o investimento no paradesporto é um pilar estratégico de transformação socioesportiva (Divulgação/Esportes da Sorte)

No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, o Esportes da Sorte anuncia a renovação do patrocínio ao projeto “Juntos, Lutando pela Inclusão”, da Associação Pernambucana de Jiu-Jitsu e Parajiu-Jitsu (APJJP).

Iniciada em agosto de 2025, a parceria atende 78 beneficiários, entre 63 paratletas e 15 atletas sociais de comunidades vulneráveis, e entra em novo ciclo com previsão de expansão para Alagoas e continuidade em Pernambuco.

O projeto oferece infraestrutura, equipe multidisciplinar, professores, quimonos, tatames e logística para competições. Entre os 63 paratletas, 35 integram a equipe de alto rendimento, com resultados em competições nacionais, sul-americanas e mundiais.

Para Marcela Campos, vice-presidente do Esportes Gaming Brasil (grupo mantenedor da marca Esportes da Sorte), o investimento no paradesporto é um pilar estratégico de transformação socioesportiva. “Temos o compromisso de apoiar iniciativas que realmente façam a diferença e garantam dignidade. Investir na APJJP e expandir essa atuação pelo Nordeste reafirma nossa missão de ampliar a inclusão por meio do esporte, deixando um legado duradouro para os atletas e suas comunidades.”

O suporte contínuo tem se traduzido em conquistas para o paradesporto pernambucano. O projeto formou o primeiro paratleta do estado a se sagrar Campeão Mundial de Parajiu-Jitsu: Remenson Cardoso, ouro no campeonato realizado em Abu Dhabi, na categoria Amputado (classe funcional A4). Meek Farias também alcançou a terceira colocação mundial.

Além dos resultados internacionais, a delegação da APJJP garantiu o 3º Lugar Geral no Campeonato Sul-Americano e no Campeonato Brasileiro de Parajiu-Jitsu, acumulando títulos nacionais em categorias adaptadas.

Fundada em 2021, a APJJP atende paratletas em 16 classes funcionais (deficiências físicas, visuais, cognitivas, autismo e paralisia cerebral), além de jovens em situação de vulnerabilidade.Os treinos e o acompanhamento multidisciplinar gratuito ocorrem no Compaz Atriz Lêda Alves, em parceria com a Secretaria de Esportes do Recife.

“O esporte é uma ferramenta fundamental de autoconfiança, disciplina e inclusão. A parceria com o Esportes da Sorte cobre custos vitais de infraestrutura e garante as condições necessárias para que nossos atletas disputem títulos em alto nível pelo país e pelo mundo”, destaca Túlio Andrade Carneiro Filho, presidente da APJJP.