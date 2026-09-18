Orquestra Criança Cidadã está com inscrições abertas para novo núcleo na Comunidade Obra de Maria

O novo núcleo, em São Lourenço da Mata, oferece 60 vagas para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos

Inscrições seguem abertas até a segunda-feira (21) (Augusto Cataldi e Victória Brito/Ascom OCC)

A Orquestra Criança Cidadã (OCC) está com processo seletivo aberto para a primeira turma de alunos do novo núcleo na Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

O edital oferece 60 vagas, sendo 30 para o turno da manhã e 30 para a tarde, além de 15 vagas para cadastro de reserva. As oportunidades estão distribuídas entre violino I, violino II, viola, violoncelo e contrabaixo.

As inscrições, que já estão abertas, seguem até a segunda-feira (21). Interessados devem se inscrever presencialmente na sede da Orquestra Criança Cidadã dos Meninos da Obra de Maria, localizada na Rodovia BR-408, Km 100, Penedo, São Lourenço da Mata, em dias úteis, das 8h30 às 17h.

Podem participar da seleção crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, que residam em São Lourenço da Mata, Camaragibe e no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes.

O candidato deve estar matriculado na rede pública de ensino regular (municipal ou estadual), inscrito no CADÚNICO e ser oriundo de família de baixa renda (renda familiar per capita de até MEIO salário mínimo, atualmente R$ 759,00).

Alunos de escola particular com bolsa integral também podem se inscrever na OCC, desde que preencham os demais requisitos exigidos no edital.

Para se inscrever, é necessário apresentar documentos de identidade e CPF. A OCC ressalta que a inscrição para o processo seletivo não é garantia de aprovação para a vaga e a matrícula.

Processo seletivo

A divulgação das inscrições confirmadas para a realização das aulas musicais experimentais preparatórias sairá na terça-feira (22). Entre a quarta-feira (23) e a quinta-feira (25), os candidatos receberão um curso introdutório, com atividades práticas e pedagógicas de duas horas diárias. O objetivo é permitir que eles conheçam previamente a rotina e a dinâmica das aulas.

Nos dias 28 e 29 de setembro os candidatos passarão por uma entrevista com psicólogo, além de testes objetivos de Português e Matemática, no dia 30 de setembro.

Por fim, a avaliação de aptidão musical acontecerá no dia 1º de outubro. O resultado final está previsto para 3 de outubro. A formação musical terá carga horária de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, além de quatro horas de ensaio geral aos sábados.

