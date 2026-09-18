Pernambuco é o sétimo estado do Brasil com mais denúncias de violações dos direitos humanos

Dados reunidos pelo painel interativo da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos apontam que o Disque 100 recebeu, de janeiro a 13 de setembro, 21.138 denúncias de violações em Pernambuco; estado é o segundo do Nordeste com mais transgressões denunciadas

O número de denúncias de violações foram reunidos pelo painel interativo da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

Dados do Disque 100 apontam que Pernambuco registrou, de janeiro até o dia 13 de setembro, 21.138 denúncias de violações dos direitos humanos, quantitativo que coloca o estado como o sétimo do Brasil com maior número de transgressões denunciadas.

Esses números, que foram reunidos pelo painel interativo da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, representam cerca de 82 denúncias de violações por dia no estado.

Além disso, esse quantitativo coloca Pernambuco como o segundo estado do Nordeste com mais denúncias de transgressões de direitos humanos, ficando atrás apenas da Bahia, que teve 26.087.

Apesar disso, das 21.138 denúncias feitas, apenas 59,3% receberam protocolos de denúncia, que são códigos de identificação únicos que permitem que o denunciante consulte o andamento ou o status da apuração do caso e facilite o envio de novas provas ou mensagens ao investigador responsável pela ocorrência.

Vale ressaltar que o quantitativo de denúncias não representa o número de violações registradas pelo Disque 100, que contabilizou no estado mais de 167 mil transgressões, que são destrinchadas em casos de violências físicas, patrimoniais, psíquicas e casos de negligências, além de ocorrências envolvendo direitos sociais, liberdade, meio ambiente, entre outros casos.

Quantitativo de casos por mês em Pernambuco

O mês com maior número de denúncias de violações registradas no Disque 100 em Pernambuco foi agosto, que contabilizou 2.832 registros. Na sequência, estão o mês de maio (2.755), julho (2.624), junho (2.552) e março (2.543).

Já com relação aos primeiros 13 dias do mês de setembro, o estado conta com 985 denúncias, algo que representa cerca de 75 registros de violações de direitos humanos.

Dados nacionais

Segundo o painel, o estado de São Paulo lidera o número de denúncias de violações dos direitos humanos, contabilizando 137.435 casos. Dentro desses registros, o quantitativo de transgressões passou de 1 milhão de violações.

Fechando o top-5 de estados com mais denúncias, estão: Minas Gerais (59.395), Rio de Janeiro (59.131), Rio Grande do Sul (26.712) e Bahia (26.087).

O estado do Paraná também está à frente de Pernambuco, contabilizando 23.320 registros no Disque 100.

O que diz a SJDH-PE

Em nota, o Governo de Pernambuco argumenta que o índice alto reflete uma melhora nos canais de denúncia, que passaram a ser mais usados e permitiram um maior monitoramento dos casos, com mais registros verificados. A ampliação dos serviços de acolhimento e defesa das vítimas também seria um fator que as encoraja a procurarem o Estado, segundo a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH).

Íntegra da Nota Oficial do Governo:

Compromisso com a Proteção, Cidadania e Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), indica que o volume de registros nos painéis de direitos humanos reflete, sobretudo, a crescente confiança da população na rede de proteção e a facilidade de acesso aos canais oficiais. O aumento das notificações evidencia a quebra do silêncio diante de situações que antes eram naturalizadas ou ocultadas, encontrando agora acolhimento seguro no poder público.

Ao mesmo tempo, o Estado atua de forma implacável e integrada para prevenir e combater as violações, por meio de iniciativas estruturadas:

* Acolhimento e Defesa- Secretaria Executiva de Direitos Humanos : Atuação por meio do Centro Estadual de Apoio às Vítimas de Violência (CEAV), Centro Estadual de Enfrentamento à Lgbtqia+fobia (CECH) e Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa (CIAPPI), além de frentes rígidas contra o tráfico de pessoas, trabalho análogo à escravidão e apoio à migração segura. Entre janeiro e agosto de 2026, os programas de proteção à vida Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM), Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (PROVITA), e Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Jornalistas e Ambientalistas (PPDDH), somaram 1.468 atendimentos, e os serviços de promoção e defesa registraram 3.524 atendimentos.

* Cidadania e Prevenção Secretaria Executiva de Articulação e Prevenção Social ao Crime e à Violência : Os mutirões de cidadania já realizaram mais de 50 mil atendimentos gratuitos em todo o Estado (emissão de documentos, saúde e assistência). O trabalho também contempla a mediação de conflitos e a articulação territorial pelos Núcleos Estaduais de Prevenção Social, promovendo a cultura de paz.

A Ouvidoria de Direitos Humanos atua no acolhimento e encaminhamento de manifestações relacionadas aos programas, serviços e políticas públicas desenvolvidos pela Secretaria, por meio do telefone 0800 281 9555. Denúncias de violações de direitos humanos também podem ser registradas pelo Disque 100.

O Governo de Pernambuco reitera seu compromisso com a garantia de direitos e com o fortalecimento contínuo das redes de acolhimento e proteção em todo o território estadual.