Projeto entra em quadra para mudar a vida de crianças e adolescentes no Recife há 4 décadas

Fundado em 1987, o projeto socioesportivo "Um Saque para a Vida" já atendeu mais de 5 mil beneficiários e colocou Recife no cenário do alto rendimento do tênis nacional e mundial

Projeto esportivo da ONG ajuda crianças e adolescente há mais de 40 anos (DIVULGAÇÃO)

Mesmo o Brasil sendo considerado o país do futebol, com muitos atletas conseguindo algum tipo de ascensão social por meio desse esporte, é a prática do tênis, promovida por um projeto socioesportivo no Recife, que vem provocando uma mudança na vida de crianças e adolescentes há quase 40 anos.

Fundado em 1987 por Dona Fortuna e Helson Barros, dois grandes incentivadores do tênis pernambucano, o projeto socioesportivo"Um Saque para a Vida" já transformou o destino de crianças, adolescentes e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social no Recife.

Segundo os números do projeto, mais de 5 mil pessoas já foram beneficiadas, totalizando mais de 1 mil famílias impactadas com a iniciativa. A maioria dos beneficiados são de comunidades do Recife, principalmente a da Beira do Rio, localizada no bairro da Imbiribeira.

Além disso, o projeto afirma que mais de 80% dos profissionais de tênis do Recife começaram suas carreiras nas quadras da iniciativa, algo que resultou em mais de 20 profissionais e atletas de alto rendimento no circuito nacional e mundial.

“Buscamos oferecer uma oportunidade de que essa criança e jovens saiam da situação de vulnerabilidade social, com essa parceria entre esporte e educação. Com isso, esses beneficiários se capacitam e se profissionalizam nessa área. Hoje em dia, exportamos diversos beneficiários qualificados para várias academias de tênis local, interestadual e até internacional” destacou Mônica Barros, uma das fundadoras do projeto.

Atualmente, o projeto atende cerca de 230 crianças, sendo todas matriculadas no Ensino Fundamental I e II. Adolescentes que estejam matriculados no Ensino Médio também são beneficiados pelo projeto.

Além do tênis, são ofertados esportes como squash, beach tennis, tênis de mesa e jiu-jítsu. Os beneficiários também tem a oportunidade de reforço escolar nas disciplinas de português e matemática

Dificuldades financeiras

Apesar da longevidade, manter as atividades do projeto ainda é um desafio, principalmente por conta da recorrência de doações e do processo de captação de voluntários.

Atualmente, o projeto se sustenta por meio de doações voluntárias, bazares, projetos de incentivos do governo federal e estadual, além de parcerias com empresas privadas.

Porém, mesmo com essas dificuldades, o sentimento de poder proporcionar uma vida melhor para as pessoas consegue superar qualquer obstáculo.

“Temos um sentimento de gratidão ao longo desses 39 anos, pois podemos dar oportunidade de uma vida melhor para as crianças e jovens que abraçam esse benefício e fazem acontecer”, finalizou Mônica Barros.