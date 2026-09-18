Pracinha de Boa Viagem chega aos 100 anos marcada por histórias de quem vive o espaço

Programação pelos 100 anos da praça e 60 anos da Feira de Artesanato continua neste sábado (19), com shows gratuitos

Praça construída em 1926 acompanhou as transformações do bairro (Mauricio Ferry/ DP Foto)

Um dos espaços mais conhecidos da Zona Sul do Recife, a Pracinha de Boa Viagem completa 100 anos cercada por histórias de moradores, trabalhadores e visitantes que ajudaram a construir a identidade do local ao longo das décadas. Nesta sexta-feira (18), o aniversário começou a ser celebrado com programação cultural, homenagens e atividades que relembram a trajetória da praça e da tradicional feira de artesanato do bairro, que também chega aos 60 anos.

A história do espaço também se confunde com a de quem trabalha ali. Irene Maria da Silva, que há cerca de 37 anos mantém uma banca de roupas na feira, chegou ao local quando ainda estava grávida da filha, hoje prestes a completar 40 anos.

“A primeira vez que eu vim nessa feira eu estava grávida da minha filha, que vai fazer 40 anos”, lembra Irene.

Desde então, a praça e a feira passaram a fazer parte da rotina da comerciante. Irene acompanhou mudanças no movimento, viu diferentes gerações passarem pelo local e continua trabalhando ali aos fins de semana.

Aos 100 anos, a Pracinha de Boa Viagem também permanece como espaço de trabalho para quem construiu uma relação antiga com o local. João Manuel Lopes, de 65 anos, começou há apenas três dias a trabalhar como segurança, mas a ligação com a praça é antiga. “Eu também era vendedor ambulante, né? Aí vinha por aqui, tinha uma boa freguesia aqui na praça”, lembra.

Construída em 1926, a Pracinha de Boa Viagem integra o conjunto histórico formado pela Igreja Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, erguida no século 18. Um obelisco instalado no local registra quatro acontecimentos históricos de Pernambuco: a vitória sobre os holandeses, em 1645; a Guerra dos Mascates, em 1710; a Revolta Republicana de 1817 e a Confederação do Equador, em 1824.

Ao longo de um século, o espaço se consolidou como ponto de encontro de moradores e turistas e como endereço de atividades comerciais e culturais. Para Irene, a passagem do tempo também é percebida na própria história de quem trabalha na feira. A comerciante começou a frequentar o local ainda jovem e permanece na atividade décadas depois. “A vida continua e a gente vai vivendo cada dia”, afirma.

A Feira de Artesanato de Boa Viagem, que completa 60 anos, tornou-se parte dessa paisagem. O espaço reúne artesanato, comidas típicas e produtos ligados à cultura pernambucana, além de ser ponto de trabalho para comerciantes que construíram uma relação de longa duração com a praça.

Celebração continua neste sábado

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, realiza uma programação, aberta ao público, para marcar os aniversários, que começou nesta sexta-feira (18) e continua neste sábado (19), com apresentações musicais e homenagens a pessoas que participaram da história da praça e da feira, com atrações como a Império Frevo Orquestra, Kakau Rodrigues e Grazi Almeida.

Para quem trabalha na feira, a expectativa é de que a comemoração também leve mais visitantes ao espaço. Irene, que costuma abrir a banca aos fins de semana, espera um movimento maior durante os dois dias de festa. “Eu espero que hoje e amanhã seja melhor”, diz.

A programação inclui ainda homenagens a artesãos, comerciantes, colaboradores e profissionais de segurança que fizeram parte da trajetória da Pracinha de Boa Viagem e da Feira de Artesanato.