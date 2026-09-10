Praça Maciel Pinheiro, no Centro do Recife, apresenta sinais de falta de manutenção

Prefeitura esclarece que faz manutenção sistemática, atende pessoas em situação de vulnerabilidade e vai verificar situação do chafariz

Chafariz da Praça Maciel Pinheiro, no Centro do Recife (Weslly Gomes/DP Foto)

Dois anos após passar por obras de requalificação, a Praça Maciel Pinheiro, localizada no bairro da Boa Vista, na Área Central do Recife, apresenta problemas relacionados à falta de manutenção. A equipe de reportagem do Diario de Pernambuco esteve no local durante a tarde desta quinta-feira (10) e constatou que, além de o chafariz do equipamento não funcionar, há água represada e parada, sendo um ambiente propício para a proliferação de mosquitos e transmissão de arboviroses.

Comerciantes relatam que pessoas em situação de vulnerabilidade social usam a água acumulada da fonte para tomar banho e lavar roupas.

Outro ponto mencionado é a insegurança. Apesar de haver uma guarita da Guarda Civil Municipal próxima à praça, o equipamento é habitado por usuários de drogas, principalmente no período da noite.

"Durante o dia é até mais tranquilo, mas por volta das 16h começa a lotar de usuários de drogas", disse uma comerciante que preferiu não se identificar.

Outra comerciante afirma que a situação da praça afasta os clientes. "Muitas mães querem vir à praça com seus filhos, mas quando veem pessoas usando drogas, vão embora. Com isso, nós perdemos os clientes", relata.

Em nota, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) afirmou que mantém equipes fixas e volantes realizando ações de limpeza na praça e programa de manutenção e reparos.

Sobre o chafariz, a autarquia disse que vai averiguar a situação dentro do seu cronograma de manutenção e reparos, mas não informou uma data para a conclusão do serviço.

Em relação às pessoa em situação de vulnerabilidade, a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS) informou que realiza abordagens sociais diárias em diversos bairros do Recife, incluindo a Praça Maciel Pinheiro, no bairro da Boa Vista, por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS). "Em agosto, foram realizadas três ações integradas no local, nos dias 6, 15 e 29, com o objetivo de ampliar o acesso da população em situação de rua aos serviços públicos”, afirma a secretaria, que a acrescenta que nesta quinta-feira (10), foi realizada uma reunião para avaliação das atividades desenvolvidas e planejamento dos próximos encaminhamentos.

“As ações integradas fazem parte de uma estratégia permanente da Prefeitura do Recife para descentralizar o acesso aos serviços públicos e garantir que o atendimento especializado chegue às pessoas em situação de rua nos diferentes territórios da cidade. A rede de atendimento foi recentemente ampliada com a inauguração da Casa de Acolhida Irmã Dulce, no bairro de São José, com capacidade para atender 70 homens em situação de rua”, finaliza.

Praça passou por requalificação em 2024

Em maio de 2024 a Prefeitura do Recife entregou a requalificação da Praça Maciel Pinheiro, dentro do Programa Tá Aprumado Praças. Quase R$ 500 mil foram investidos na reforma do equipamento.

As ações realizadas na praça fizeram parte do plano de requalificação de quinze jardins históricos. A iniciativa focava na valorização das propostas arquitetônicas e paisagísticas dos projetos originais de Burle Marx que foram perdidas ou descaracterizadas ao longo das décadas.

A praça fica no início da Rua da Imperatriz, que se prepara para receber reformas e mudanças no trânsito.