Mulher em situação de rua é encontrada morta após agressões no Cabo de Santo Agostinho

O corpo da vítima foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (17), no estacionamento de um estabelecimento comercial na Rua Doutor Washington Luiz, no Centro do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife; polícia investiga o caso

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Uma mulher de 34 anos, que vivia em situação de rua, foi encontrada morta durante a madrugada desta quinta-feira (17), no estacionamento de um estabelecimento comercial na Rua Doutor Washington Luiz, no Centro do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. Identificada como Débora Raquel Lima de Oliveira, ela teria sido vítima de agressões enquanto dormia no local.

Conforme informações repassadas à polícia, a mulher costumava permanecer e dormir nas proximidades do estabelecimento. O corpo foi localizado com diversas lesões, principalmente na cabeça, na nuca e no rosto.

Ainda segundo as informações, durante a madrugada do crime, quatro homens foram avistados se aproximando do local onde a vítima estava. Momentos depois, o grupo deixou a área. Câmeras de segurança do estabelecimento devem ajudar a polícia a reconstruir a dinâmica da ocorrência.

A Polícia Militar de Pernambuco esteve no local e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da mulher foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil do Estado informou que segue investigando o homicídio consumado de uma mulher, ainda sem identificação, encontrada sem vida, na manhã desta quinta-feira (17), no Cabo de Santo Agostinho.

“Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento”, afirmou.