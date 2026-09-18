Mega-Sena 3059: bolão com 9 cotas ganha sozinho R$ 102 milhões
Para o próximo concurso, no domingo (20), o prêmio principal está estimado em R$ 28 milhões
Publicado: 18/09/2026 às 07:15
Mega-sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)
Um bolão com nove cotas feito em Presidente Venceslau, no interior do estado de São Paulo, acertou as seis dezenas do Concurso 3.059 da Mega-Sena sorteadas nesta quinta-feira (17). Os ganhadores receberão o prêmio de R$ 101.970.706,13.
O bolão foi feito na lotérica Cantinho da Sorte e apostou sete números. Os números sorteados são: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35.
98 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 31.664,29 cada. Além dessas, 6.697 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 763,77 cada
Próximo sorteio
Para o próximo concurso, no domingo (20), o prêmio principal está estimado em R$ 28 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (19), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
- Feira UFPE No Mercado reúne empresas com foco na empregabilidade de universitários
- Economia recua 0,4% na passagem de junho para julho, estima FGV
- Fazenda: impacto do reajuste do Bolsa Família será de R$ 5,8 bi em 2026 e R$ 22,7 bi em 27 e 28
- Brasil Soberano 3 começa a receber pedidos de empréstimos de empresas