Jorginho e Nina de volta: Cauã e Débora Falabella festejam 'Avenida Brasil 2'

Cauã Reymond publicou nesta quinta-feira (17) um registro ao lado de Débora Falabella, que voltará a interpretar Rita/Nina na continuação da novela Avenida Brasil 2

Cauã Reymond publicou nesta quinta-feira (17) um registro ao lado de Débora Falabella, que voltará a interpretar Rita/Nina na continuação da novela Avenida Brasil 2 (Reprodução/TV Globo e Reprodução/Instagram)

Cauã Reymond reencontrou Débora Falabella após a confirmação de que os dois estarão em Avenida Brasil 2. O ator publicou nesta quinta-feira (17) um registro ao lado da colega, que voltará a interpretar Rita/Nina na continuação da novela. O ator também retomará o papel de Jorginho.

Na legenda da foto, Cauã celebrou a volta da trama e adiantou que novas histórias serão contadas na sequência. “Vocês estão sabendo da novidade, né?! Em janeiro temos NOVAS histórias de Avenida Brasil pra contar”, escreveu.

Débora respondeu à publicação nos comentários: “Aeeeeeee!! Bora!”. O reencontro dos atores acontece após a TV Globo confirmar o retorno dos personagens centrais da produção original, exibida em 2012.











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A continuação tem estreia prevista para janeiro de 2027, no horário nobre da emissora, substituindo Quem Ama Cuida.

Além de Cauã e Débora, outros integrantes do núcleo da Família Tufão irão retornar. Adriana Esteves e Murilo Benício vão reviver Carminha e Tufão, enquanto Marcos Caruso, Eliane Giardini, Leticia Isnard e Juliano Cazarré voltarão como Leleco, Muricy, Ivana e Adauto, respectivamente.

Carminha ‘transformada’

Quatorze anos depois dos acontecimentos que marcaram o Divino, Carminha está de volta. A personagem retorna ao universo de Avenida Brasil em uma nova fase, apresentada como uma mulher transformada após cumprir pena na prisão e se afastar do convívio com os moradores do bairro.

Na trama, Carmen Lúcia Araújo passa a ser reconhecida pelo trabalho social realizado com famílias em situação de vulnerabilidade depois da desativação do lixão. A atuação faz com que ela conquiste prestígio na comunidade e seja vista como um exemplo de superação. Ao mesmo tempo, Carminha tenta reconstruir relações que foram destruídas no passado, especialmente com a filha, Agatha (Karol Lannes).

A reaproximação com a família de Tufão, que se tornou um empresário ainda mais bem-sucedido, começa a se desenhar justamente nesse contexto. Acolhida por parte do antigo núcleo, Carminha demonstra interesse em recuperar os vínculos que perdeu.

Sua mudança, no entanto, desperta desconfianças entre aqueles que conhecem sua trajetória e coloca no centro da história uma questão: até que ponto a transformação é verdadeira?