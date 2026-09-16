A operação Checkpoint foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (16), e cumpriu oito mandados de busca e apreensão domiciliar nos estados de Pernambuco, Paraíba, Sergipe e São Paulo

Grupo investigado por tráfico e lavagem movimentou R$ 7,5 milhões em Caruaru (Ascom/PCPE)

Um grupo investigado por tráfico de drogas e lavagem de capitais teria movimentado aproximadamente R$ 7,5 milhões em recursos relacionados às atividades criminosas em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A investigação, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, aponta que a organização possuía uma estrutura hierarquizada, com divisão de funções entre lideranças, gerentes e operadores financeiros.

A apuração começou em dezembro de 2023 e resultou na deflagração da Operação Checkpoint, realizada na manhã desta quarta-feira (16).

Ao todo, foram expedidos oito mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens para sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros. As medidas foram autorizadas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru e cumpridas nos municípios de Caruaru, Cupira, João Pessoa (PB), Aracaju (SE) e São Paulo (SP).

Segundo a investigação, o grupo utilizava contas bancárias, transferências entre integrantes, terceiros e a pulverização de valores para dificultar o rastreamento da origem, movimentação e destino do dinheiro.

A apuração busca identificar como os recursos provenientes do tráfico eram movimentados e incorporados ao patrimônio dos investigados.



Durante a ação, os agentes apreenderam um revólver e uma quantia de dinheiro em espécie.

As investigações contaram com o apoio das Polícias Civis da Paraíba, São Paulo e Sergipe.

