Grupo investigado por tráfico e lavagem movimentou R$ 7,5 milhões em Caruaru
A operação Checkpoint foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (16), e cumpriu oito mandados de busca e apreensão domiciliar nos estados de Pernambuco, Paraíba, Sergipe e São Paulo
Publicado: 16/09/2026 às 08:11
Grupo investigado por tráfico e lavagem movimentou R$ 7,5 milhões em Caruaru (Ascom/PCPE)
Um grupo investigado por tráfico de drogas e lavagem de capitais teria movimentado aproximadamente R$ 7,5 milhões em recursos relacionados às atividades criminosas em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A investigação, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, aponta que a organização possuía uma estrutura hierarquizada, com divisão de funções entre lideranças, gerentes e operadores financeiros.
A apuração começou em dezembro de 2023 e resultou na deflagração da Operação Checkpoint, realizada na manhã desta quarta-feira (16).
Ao todo, foram expedidos oito mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens para sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros. As medidas foram autorizadas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru e cumpridas nos municípios de Caruaru, Cupira, João Pessoa (PB), Aracaju (SE) e São Paulo (SP).
Segundo a investigação, o grupo utilizava contas bancárias, transferências entre integrantes, terceiros e a pulverização de valores para dificultar o rastreamento da origem, movimentação e destino do dinheiro.
A apuração busca identificar como os recursos provenientes do tráfico eram movimentados e incorporados ao patrimônio dos investigados.
Durante a ação, os agentes apreenderam um revólver e uma quantia de dinheiro em espécie.
As investigações contaram com o apoio das Polícias Civis da Paraíba, São Paulo e Sergipe.