Atlas: Raquel Lyra empata com João Campos nos dois turnos ao Governo de Pernambuco

Governadora Raquel Lyra soma 48,7% das intenções de voto no 1º turno contra 45,6% do ex-prefeito do Recife, João Campos. Cenário de 2º turno também indica igualdade dentro da margem de erro

Raquel Lyra e João Campos (Karol Rodrigues/DP Foto)

A pesquisa do instituto AtlasIntel, divulgada nesta quinta-feira (17), mostra um cenário de empate técnico na disputa pelo Governo de Pernambuco entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB). A candidata à reeleição aparece com 48,7% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Campos registra 45,6%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, Ivan Moraes (PSOL) ocupa o terceiro lugar com 2% da preferência do eleitorado, seguido por Renan Hallais (Missão), com 1,1%, e Professora Camila (UP), com 0,1%. Os votos brancos e nulos somam 1%, enquanto os eleitores indecisos ou que não souberam responder representam 1,6%.

Simulação de 2º turno

O levantamento também simulou um eventual segundo turno entre os dois primeiros colocados. No confronto direto, Raquel Lyra alcança 51,1% das intenções de voto, e João Campos marca 47,3%, configurando novo empate técnico no limite da margem de erro. Os votos brancos e nulos somam 1,2%, e os indecisos representam 0,3%.

Ficha técnica da pesquisa

O AtlasIntel ouviu 1.793 eleitores em Pernambuco entre os dias 11 e 16 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório. A pesquisa apresenta nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PE-02989/2026.