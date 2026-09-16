Semana Nacional do trânsito: colisões contra postes deixarem mais de 145 mil clientes sem energia no estado

De acordo com a Neoenergia, entre janeiro e agosto, acidentes de trânsito provocaram interrupções para 145.333 consumidores, média de quase 500 clientes impactados por ocorrência

As cidades com o maior número de consumidores afetados pelas colisões contra postes foram Caruaru e Recife (Foto: Divulgação/Neoenergia)

Às vésperas do início da Semana Nacional do Trânsito, que começa na próxima sexta-feira (18), a Neoenergia Pernambuco chama a atenção para um dos reflexos menos percebidos dos acidentes nas vias: o impacto sobre o fornecimentode energia. Entre janeiro e agosto deste ano, as colisões de veículos contra postes deixaram 145.333 clientes sem energia em todo o Estado. No período, foram registradas 293 ocorrências, que atingiram 400 postes da rede elétrica. Em média, cada acidente afetou cerca de 500 consumidores.

Os números demonstram que os prejuízos provocados por esse tipo de ocorrência vão além dos danos materiais e dos riscos para motoristas e passageiros. Em muitos casos, uma única colisão pode comprometer o fornecimento de energiapara residências, comércios, hospitais, escolas e outros serviços essenciais, exigindo a reconstrução da infraestrutura elétrica e a atuação de equipes especializadas para restabelecer o sistema em um serviço complexo e que demanda algumas horas de trabalho.

As cidades com o maior número de consumidores afetados pelas colisões contra postes foram Caruaru, com 23.924, Recife, com 21.210, Carpina, com 20.361, Petrolina, com 16.491, e Ouricuri, com 14.948 clientes impactados. Juntas,essas cinco cidades responderam por quase 100 mil consumidores interrompidos no período analisado.

Em número de ocorrências, Garanhuns lidera o ranking estadual, com 45 acidentes registrados entre janeiro e agosto. Na sequência aparecem Arcoverde, com 37 ocorrências, Carpina, com 30, Recife, com 29, Ouricuri, com 28, e Petrolina,com 27. As dez cidades com mais registros concentraram 254 colisões contra postes no período.

1º Garanhuns: 45 ocorrências, 60 postes atingidos e 3.212 clientes afetados.

2º Arcoverde: 37 ocorrências, 52 postes atingidos e 5.014 clientes afetados.

3º Carpina: 30 ocorrências, 50 postes atingidos e 20.361 clientes afetados.

4º Recife: 29 ocorrências, 39 postes atingidos e 21.210 clientes afetados.

5º Ouricuri: 28 ocorrências, 38 postes atingidos e 14.948 clientes afetados.

6º Petrolina: 27 ocorrências, 31 postes atingidos e 16.491 clientes afetados.

7º Cabo de Santo Agostinho: 18 ocorrências, 20 postes atingidos e 3.752 clientes afetados.

8º Belo Jardim: 15 ocorrências, 24 postes atingidos e 2.032 clientes afetados.

9º Caruaru: 14 ocorrências, 20 postes atingidos e 23.924 clientes afetados.

10º Vitória de Santo Antão: 11 ocorrências, 20 postes atingidos e 2.778 clientes afetados.

DICAS DE SEGURANÇA

Confira algumas dicas de segurança para evitar acidentes no trânsito:

Respeite os limites de velocidade.

Nunca dirija após consumir bebida alcoólica.

Use sempre o cinto de segurança.

Não utilize o celular ao volante.

Mantenha distância segura do veículo à frente.

Respeite a sinalização de trânsito.

Faça revisões periódicas no veículo.

Redobre a atenção em cruzamentos e ultrapassagens.

Reduza a velocidade em trechos com chuva ou baixa visibilidade.

Em acidentes envolvendo postes, mantenha distância da rede elétrica e acione os serviços de emergência.









