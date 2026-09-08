Feriadão da Independência registra 37 acidentes, 43 feridos e três mortes nas rodovias de Pernambuco

Segundo a Polícia RodovF fiscalizou mais de 2,4 mil veículos entre os dias 4 e 7 de setembro e realizou 2.186 testes do bafômetro

Uma grande movimentação de veículos foi registrada nas principais rodovias que levam ao litoral (Foto: Rafael Vieira/DP Fotos)

As rodovias federais de Pernambuco registraram 37 acidentes de trânsito, com 43 pessoas feridas e três mortes, durante o feriadão da Independência, entre a sexta-feira (4) e a segunda-feira (7). Os dados do balanço da Operação Independência 2026, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi divulgado nesta terça-feira (8).

Dos três acidentes com vítimas fatais, dois foram provocados por colisões frontais, ocorridas nos municípios de Lajedo, no Agreste, e Ouricuri, no Sertão. O terceiro caso aconteceu no sábado (5), na BR-232, no Curado, na Zona Oeste do Recife. Uma passageira de motocicleta morreu após o veículo tombar na pista. Segundo a PRF, a suspeita é de que uma peça do tambor da motocicleta tenha se rompido, provocando a queda.

Durante os dias de operação, 2.422 veículos e 3.263 pessoas foram fiscalizados, resultando na emissão de 1.641 autos de infração e na identificação de 28,6 toneladas de excesso de peso em veículos.

Entre as principais irregularidades encontradas estão 318 registros de excesso de velocidade por radar, 117 autuações por circulação pelo acostamento e 94 por ultrapassagens em locais proibidos. Também foram registradas 55 infrações pelo não uso do cinto de segurança, 41 relacionadas ao descumprimento da Lei do Descanso, 33 pela falta do capacete e 21 pela ausência de cadeirinha para crianças.

A fiscalização da alcoolemia também esteve entre as prioridades da operação. Ao todo, 2.186 testes do bafômetro foram realizados, com 21 motoristas autuados. Desses, 19 se recusaram a realizar o teste e dois tiveram a presença de álcool constatada. Dois condutores acabaram presos por dirigir sob efeito de bebida alcoólica.

Ações educativas

As ações educativas promovidas pela PRF alcançaram 1.378 pessoas durante o feriado, por meio de palestras e abordagens realizadas nas rodovias.

Para reduzir o risco de acidentes provocados pela presença de animais nas pistas, os agentes retiraram 51 animais de grande porte das rodovias. Outros 55 motoristas receberam auxílio após enfrentarem problemas durante as viagens.

Além da fiscalização de trânsito, a operação também teve ações voltadas à segurança pública. Três veículos com registro de roubo ou sinais de adulteração foram recuperados, enquanto cinco pessoas foram detidas por crimes como receptação, uso de documento falso, adulteração de sinal identificador de veículo e existência de mandado de prisão em aberto.

O Núcleo de Operações Aéreas da PRF e o SAMU Metropolitano Recife também atuaram durante o período. As equipes foram acionadas para realizar dois resgates aeromédicos. Ao longo da operação, 88 veículos foram recolhidos por diferentes irregularidades.

