Acidente com guindaste derruba postes e deixa ferido em Boa Viagem, no Recife
Trânsito está interditado em trecho da Avenida Conselheiro Aguiar e há relatos de queda de energia
Publicado: 05/09/2026 às 12:08
O corpo de bombeiros atuou no combate às chamas (Reprodução/Redes sociais)
Um guindaste de caminhão derrubou postes após atingir a fiação pública na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, neste sábado (5), nas proximidades da Pracinha de Boa Viagem. Um homem ficou ferido e há relatos de queda de energia na área.
O Corpo de Bombeiros informou que duas viaturas foram enviadas ao local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu um homem que estaria trabalhando no caminhão e sofreu choque elétrico.
De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), quatro equipes seguem na ocorrência para organizar o trânsito, que está interditado no trecho da avenida onde os postes foram derrubados.
A reportagem do Diario entrou em contato com a Neoenergia e aguarda retorno.
*Em atualização