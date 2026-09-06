Dois jovens sofrem acidente após pegarem ‘bigu’ em ônibus em Olinda

Segundo o sindicato dos rodoviários, vítimas estavam na parte externa de um coletivo da linha Alto da Bondade quando caíram na Estrada do Passarinho

Acidente envolvendo dois jovens aconteceu na Estrada do Passarinho, em Olinda (Reprodução/Instagram)

Dois jovens sofreram um acidente enquanto estavam na parte externa de um ônibus que trafegava pela Estrada do Passarinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu por volta das 15h20 da sexta-feira (4), segundo informações repassadas pelo Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE).

De acordo com a entidade, as duas vítimas estavam praticando o chamado “bigu” em um ônibus da linha Alto da Bondade quando caíram do coletivo. Um dos jovens foi identificado como Edson Henrique, de 16 anos. A identidade da segunda vítima não foi informada.

Informações publicadas sobre a ocorrência apontam que um dos adolescentes sofreu um corte de cerca de 18 centímetros na cabeça, enquanto o outro teve uma lesão no pé. Ainda conforme as informações divulgadas, o jovem ferido na cabeça estava em estado de saúde considerado estável.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi procurado, mas não enviou resposta até a publicação desta matéria.

Sindicato acompanha ocorrência

Em vídeo publicado pelo SINTRO-PE, um representante da entidade afirma que o ônibus da empresa Caxangá ficou parado na Estrada do Passarinho após o acidente. O sindicato também informou que prestou assistência ao motorista do coletivo. “A gente está prestando as medidas corretas ao rodoviário, dando o apoio moral e emocional que ele merece”, afirmou o representante.

A prática de permanecer na parte externa de ônibus, conhecida como “bigu” ou “surf”, oferece riscos de queda e atropelamento, além de colocar em perigo passageiros, motoristas e outros usuários da via.

A Estrada do Passarinho recebe fluxo de ônibus e outros veículos e passa por obras de requalificação anunciadas pela Prefeitura de Olinda.

