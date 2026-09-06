Dois jovens sofrem acidente após pegarem ‘bigu’ em ônibus em Olinda
Segundo o sindicato dos rodoviários, vítimas estavam na parte externa de um coletivo da linha Alto da Bondade quando caíram na Estrada do Passarinho
João Tavares - Especial para o Diario
Publicado: 06/09/2026 às 18:51
Acidente envolvendo dois jovens aconteceu na Estrada do Passarinho, em Olinda (Reprodução/Instagram)
Dois jovens sofreram um acidente enquanto estavam na parte externa de um ônibus que trafegava pela Estrada do Passarinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu por volta das 15h20 da sexta-feira (4), segundo informações repassadas pelo Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE).
De acordo com a entidade, as duas vítimas estavam praticando o chamado “bigu” em um ônibus da linha Alto da Bondade quando caíram do coletivo. Um dos jovens foi identificado como Edson Henrique, de 16 anos. A identidade da segunda vítima não foi informada.
Informações publicadas sobre a ocorrência apontam que um dos adolescentes sofreu um corte de cerca de 18 centímetros na cabeça, enquanto o outro teve uma lesão no pé. Ainda conforme as informações divulgadas, o jovem ferido na cabeça estava em estado de saúde considerado estável.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi procurado, mas não enviou resposta até a publicação desta matéria.
Sindicato acompanha ocorrência
Em vídeo publicado pelo SINTRO-PE, um representante da entidade afirma que o ônibus da empresa Caxangá ficou parado na Estrada do Passarinho após o acidente. O sindicato também informou que prestou assistência ao motorista do coletivo. “A gente está prestando as medidas corretas ao rodoviário, dando o apoio moral e emocional que ele merece”, afirmou o representante.
A prática de permanecer na parte externa de ônibus, conhecida como “bigu” ou “surf”, oferece riscos de queda e atropelamento, além de colocar em perigo passageiros, motoristas e outros usuários da via.
A Estrada do Passarinho recebe fluxo de ônibus e outros veículos e passa por obras de requalificação anunciadas pela Prefeitura de Olinda.