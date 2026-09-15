Motociclista morre atropelado após colisão entre cinco veículos na ponte que liga Petrolina a Juazeiro

Acidente envolveu três motocicletas, uma caminhonete e um carro na Ponte Presidente Dutra, na divisa entre Pernambuco e Bahia

Ponte faz parte da rodovia BR-407 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Um motociclista morreu em acidente que envolveu dois carros e três motocicletas na tarde desta terça (15) na Ponte Presidente Dutra, que liga as cidades de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), no Sertão. Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma caminhonete colidiu inicialmente com uma motocicleta e os outros veículos se envolveram no acidente na sequência.

O condutor da motocicleta caiu e foi atropelado por um dos veículos. Ele foi levado ao Hospital Universitário de Pertrolina, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Os outros motociclistas e o passageiro de um deles foram todos levados ao mesmo hospital e receberam atendimento. Os motoristas da caminhonete e do carro não se feriram e não precisaram de atendimento.

A ponte fica localizada no Km 129 da rodovia federal BR-407, sob responsabilidade da PRF. Os motoristas envolvidos fizeram teste de bafômetro e não estavam alcoolizados. As investigações sobre o acidente foram assumidas pela Polícia Civil de Pernambuco.



Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento imediatamente após o acidente.