PRF detém motorista sob efeito de álcool após condução perigosa de caminhão no Recife

Condutor tentou fugir da abordagem por dois quilômetros, até ser alcançado pelos policiais

O flagrante foi realizado durante uma fiscalização na BR 101, no bairro do Curado (Foto: Divulgação/PRF)

O motorista de um caminhão bitrem que estava sob efeito de álcool foi detido, nesta terça-feira (15), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O flagrante foi realizado durante uma fiscalização na BR 101, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

Uma equipe do Grupo de Fiscalização de Trânsito da PRF realizava uma blitz embaixo do viaduto do Ceasa, quando deu ordem de parada ao motorista de um caminhão bitrem, mas o homem desobedeceu e seguiu por 2 Km em direção a Cidade Universitária. Nas proximidades da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), os policiais conseguiram abordar o veículo de nove eixos.

Ainda segundo a corporação, o motorista apresentava hálito de álcool e realizou o teste do bafômetro, sendo constatado o índice de 0,53mg/l, que configura crime de trânsito.

"O condutor foi autuado com uma multa no valor de R$2.934,70 e conduzido à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte da capital", informou a corporação.