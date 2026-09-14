PRF apreende 232 Kg de queijo sem refrigeração em Caetés, no Agreste

A mercadoria havia saído de Venturosa em direção a Palmares, na Zona da Mata

Queijos apreendidos pela PRF (Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (14), uma carga de 232 kg de queijo coalho sem refrigeração na BR-424, em Caetés, no Agreste. A mercadoria havia saído de Venturosa em direção a Palmares, na Zona da Mata.

De acordo com a PRF, a equipe realizava uma fiscalização na rodovia, quando abordou uma caminhonete que transportava duas câmaras frias com mais de duas toneladas de queijo refrigerado. Ao verificar o interior do veículo, foram encontradas barras de queijo sem refrigeração adequada no banco de trás.

A equipe constatou que o condutor não possuía carteira de habilitação e que o reboque não estava licenciado. Autuações foram emitidas.

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) foi acionada, para adotar as providências cabíveis. A carga que estava refrigerada foi liberada para seguir viagem com um condutor habilitado.