Pernambuco registra 60 infrações por dia de motoristas dirigindo sem CNH em 2025

Segundo o Detran-PE, foram registradas 20.328 infrações de motoristas sem CNH de janeiro a novembro de 2025. Com relação aos condutores que dirigem com habilitação vencida, o órgão contabilizou 12 infrações por dia

Esse quantitativo de casos de motoristas dirigindo sem CNH representa um aumento de 5% em comparação ao mesmo período de 2024 (Foto: Detran-PE/Divulgação)

Dados do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) apontam que foram constatadas, de janeiro a novembro deste ano, 60 infrações por dia de motoristas que foram flagrados dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Esse quantitativo, que totaliza 20.328 infrações nos 11 meses de 2025, representa um aumento de 5% em comparação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 19.260. Em todo o Brasil, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação.

Com relação aos condutores que foram flagrados dirigindo com CNH vencida, o quantitativo de infrações registradas pelo Detran-PE foi de 4.315, número que representa 12 casos por dia no estado.

Motivos por dirigir sem habilitação

O fator financeiro é uma das justificativas que alguns motoristas não habilitados usam para justificar a prática de dirigir sem CNH. Além disso, a burocracia que envolve o ato de adquirir o documento, também é um dos motivos que esses motoristas utilizam como desculpa.

“O principal motivo de não ter tirado a CNH é financeiro mesmo. Tenho outras coisas para pagar e não vou deixar de fazer isso por conta que tenho que tirar habilitação. Fica meio apertado uma pessoa que recebe um salário mínimo pagar uma CNH. Sem contar com toda a burocracia. Sei que é errado, mas só faço isso porque preciso mesmo”, relatou o jovem de 22 anos, morador da cidade de Jataúba, no Agreste do Estado, que preferiu não se identificar

Essa realidade não se limita às cidades do interior, motoristas que circulam no Grande Recife também o alto valores cobrados pelas autoescolas como justificativa para continuar dirigindo sem CNH.

“Por causa da necessidade de me deslocar pela Região Metropolitana do Recife, principalmente para ir ao trabalho, eu dirijo sem habilitação. Eu sei que é errado, mas ainda não tirei a CNH por causa do valor da habilitação A e B, que giram em média em torno de R$ 3,5 mil”, explicou o motorista de 28 anos, morador de Maranguape II, em Paulista, no Grande Recife, que também preferiu não se identificar.

Ambos os motoristas ouvidos pelo Diario de Pernambuco dirigem carro e moto e afirmaram que irão dar entrada na CNH por conta das novas regras de aquisição do documento, regulamentada na terça-feira (9), que, segundo o Governo Federal, irá baratear em até 80% os custos de todo processo.

Para o engenheiro civil e especialista em mobilidade, Stênio Cuentro, o quantitativo de pessoas que irão solicitar a CNH devem aumentar com as novas regras, porém ele alerta para a questão da formação desses condutores.

“Não podemos resolver um problema criando outro. O valor das CNHs é uma questão que o governo pode analisar de uma forma mais ampla, por exemplo, não cobrar efetivamente pelos serviços. Com relação a diminuição da carga horária teórica e prática, acho isso um retrocesso muito grande, pois seguramente isso vai implicar em um quantitativo maior de acidente”, destacou.

Número de motoristas sem CNH pode ser maior

Apesar desse número de infrações notificadas pelo Detran-PE, Stênio Cuentro afirma que a fiscalização de trânsito deixa muito a desejar, fator que pode mascarar o quantitativo total de pessoas cometendo esse tipo de infração.

“A fiscalização de trânsito deixa muito a desejar, principalmente em cidades do interior, onde a fiscalização é deficiente. A única fiscalização que percebo que funciona bem é a Lei Seca, porque envolve vários setores do Governo do Estado. Até mesmo a educação no trânsito ficou para trás. O único ponto ainda que não piorou muito foi a engenharia, que envolve semáforos, sinalização das pistas, placas de trânsito, entre outras coisas”, ressaltou.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir veículo sem possuir CNH configura infração gravíssima, resultando na retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, além de multa.

