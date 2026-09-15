PRF detém dupla em com caminhonete e moto roubadas

A prisão aconteceu no município de Paranatama. Motocicleta havia sido roubada horas antes em Petrolândia e era transportada na carroceria da caminhonete roubada no Recife

Veículos serão devolvidos aos donos (Foto: Divulgação/PRF)

Uma caminhonete e uma motocicleta roubadas foram recuperadas, nesta terça-feira (15), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 423, em Paranatama, no Agreste de Pernambuco. Dois homens foram detidos durante a ação policial.

Uma equipe da PRF realizava uma fiscalização na rodovia, quando abordou uma caminhonete que transportava uma moto na carroceria. O passageiro informou que havia acabado de adquirir a moto por R$2,5 mil, mas em consulta os policiais descobriram um registro de roubo há poucas horas em Petrolândia, no Sertão.

De acordo com o boletim, dois homens haviam aplicado o golpe do falso Pix no proprietário da moto. A vítima relatou que subiu na carroceria da caminhonete quando descobriu a farsa e foi levado pelos criminosos, mas escapou no momento em que os homens tentaram colocar ele dentro da caminhonete.

Em consulta sobre a situação da caminhonete, a equipe também encontrou um registro de roubo registrado nesta terça-feira (15), no Recife.

Os homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Paranatama e poderão responder pelo crime de roubo. Os veículos serão devolvidos aos proprietários.