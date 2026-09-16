Maconha potencializada, conhecida como "Dry", é apreendida em encomenda postal

A apreensão aconteceu em uma ação conjunta entre a Polícia Federal, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e a Receita Federal. Dois homens foram presos em flagrante

A droga estava escondida em uma encomenda postal dentro de um motor (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal numa ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/PE) e a Receita Federal apreendeu nesta terça-feira (15), cerca de 2 kg de entorpecente conhecido por sua alta concentração de THC, vulgarmente chamado de DRY, cujo valor comercial é muito superior a “Cannabis” “in natura”.

A droga estava estava escondida em uma encomenda postal dentro de um motor.

Na ocasião foram presos em flagrante dois homens responsáveis pelo recebimento da mercadoria ilegal. Eles foram autuados por tráfico interestadual de drogas e crime de falsa identidade, já que um deles tentou se passar por terceira pessoa durante o recebimento do produto. As penas somadas podem ultrapassar 20 anos de reclusão!

As investigações continuam visando identificar os demais envolvidos.