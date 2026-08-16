PM apreende drogas e munições em operação na Mangueira, Zona Oeste do Recife

A ação ocorreu após informações sobre a atuação de um indivíduo suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes na comunidade da Portelinha, no bairro da Mangueira, Zona Norte do Recife

Operação apreendeu munições e drogas no bairro da Mangueira, Zona Norte do Recife (PM/divulgação)

Na manhã do último sábado (12), policiais do 12º BPM apreenderam drogas e munições durante uma operação na Comunidade da Portelinha, no bairro da Mangueira, na Zona Oeste do Recife. A ação ocorreu após informações sobre a atuação de um indivíduo suspeito de envolvimento com o tráfico de entorpecentes na localidade.

Equipes seguiram para a comunidade e localizaram um adolescente com as características informadas. Durante a abordagem, foram encontrados quatro ziplocks com uma substância análoga à maconha. Nas proximidades, os policiais localizaram outras 106 embalagens da mesma droga, totalizando 110 ziplocks.

Com o adolescente, ainda foram apreendidas cinco munições de calibre 7,62 mm. Durante as diligências, os policiais também receberam informações sobre uma área de mata utilizada para esconder entorpecentes. No local, foram encontrados 387 pinos de uma substância análoga à cocaína.

O adolescente e sua responsável foram encaminhados à delegacia, juntamente com o material apreendido, para adoção das medidas cabíveis.