Criminosos escondiam drogas e balanças de precisão em cemitério de Serra Talhada

Polícia Civil prendeu oito investigados e cumpriu sete mandados de busca e apreensão durante operação contra grupo suspeito de tráfico de drogas e crimes relacionados a armas de fogo

Cemitério Municipal de Serra Talhada (Reprodução/Google Street View)

O Cemitério Municipal de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, estava sendo utilizado para outros fins que não o sepultamento da população. Segundo a Polícia Civil, um grupo de criminosos usava o local como ponto de ocultação de drogas, balanças de precisão e outros materiais relacionados ao comércio de entorpecentes.

De acordo com a corporação, a utilização do cemitério teria como objetivo dificultar a localização dos materiais pelas forças de segurança e preservar os pontos utilizados pelo grupo para a prática criminosa.

Para desarticular o grupo, a Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na madrugada desta terça-feira (11), a Operação de Polícia Judiciária (OPJ) Necrópole. A ação teve como foco cumprir mandados judiciais relacionados a uma investigação sobre tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

A investigação, coordenada pela Delegacia de Serra Talhada, teve início em setembro de 2025 e identificou a atuação de um grupo envolvido na comercialização de entorpecentes e em crimes relacionados a armas de fogo na região.

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão domiciliar. Das prisões, três foram realizadas no Presídio de Igarassu, onde os investigados já estavam recolhidos por outros motivos; uma ocorreu na Cadeia Pública de Serra Talhada; e outras quatro foram efetuadas durante as diligências, após os alvos serem localizados em liberdade.

As equipes policiais também realizaram buscas em diferentes endereços previamente identificados durante a investigação, com o objetivo de cumprir as determinações judiciais e reunir novos elementos relacionados às atividades criminosas investigadas.

Necrópole

O nome da operação faz referência a uma das estratégias utilizadas pelos investigados, que escondiam drogas e outros materiais no Cemitério Municipal de Serra Talhada.