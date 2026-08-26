Operação Compressão cumpriu oito mandados de prisão e 18 de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (26); grupo é apontado pela Polícia Civil como integrante do Bonde do Maluco

Organização criminosa investigada por tráfico de drogas e homicídios é alvo de operação em Petrolina (Ascom/PCPE)

Uma organização criminosa investigada por envolvimento com tráfico de drogas e homicídios em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foi alvo da Operação Compressão, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (26). Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão e 18 mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrolina.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram em março deste ano e busca desarticular o grupo, apontado pela corporação como integrantes do BDM (Bonde do Maluco), organização criminosa com atuação estruturada no município e com atividades relacionadas ao tráfico de drogas e à prática de crimes violentos, especialmente homicídios.

Durante a execução das ordens, os agentes apreenderam armas e celulares que poderam ajudar na identificação de outros suspeitos.

As investigações tiveram o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DINTEL/PCPE). A ação também conta com a participação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), do Grupamento Tático Aéreo (GTA/SDS-PE) e da Polícia Civil da Bahia (PCBA).

